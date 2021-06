¿La variante delta nos arruinará el verano?: puede provocar muertes tras la vacuna completa y en julio dominará Europa

Más aun cuando expertos como César Carballo, adjunto de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal (Madrid), reincide en lo preocupante de una variante que es capaz de infectar a los ya vacunados. Advierte el experto que en 3 ó 4 semanas la variante delta será la predominante en España. Y lanza un mensaje a la prudencia porque en el Reino Unido "hay fallecidos por esta variante con las dos dosis. Es la noticia que no queríamos oír", lamenta el doctor Carballo. Entre el 1 de febrero y el 7 de junio se produjeron 42 muertes causadas por la variante Delta en el Reino Unido. De ellas, 23 personas no estaban vacunadas, siete murieron más de 21 días después de su primera dosis de vacuna y 12 murieron más de dos semanas después de su segunda dosis.

Recuerda Carballo que es muy importante poner la segunda dosis de la vacuna a la población porque con la primera dosis la efectividad no llega casi ni siquiera al 30%. Lo más importante, sobre todo, es que la gente mayor de 60 años sean vacunados con la pauta completa. Este colectivo es el que tiene más riesgo de ingresar y fallecer en la UCI. Pero los jóvenes no deben en ningún caso (como demuestran los brotes en Elche y en Tortosa relajarse en exceso. Carballo considera que la posibilidad de que la franja de edad más joven y no vacunada llene UCI no es probable, pero la precaución debe continuar. "La gente bien vacunada está bien protegida, vemos pocos pacientes de mayores de 65 años entrando en la UCI".