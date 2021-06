El doctor Jesús Molina Cabrillana: "Deberíamos haber quitado ya las mascarillas en exteriores"

"No va a haber una quinta ola como tal, en tanto en cuanto no haya cambios en el comportamiento del virus y no haya variantes que escapen a la inmunidad. Es esperable un repunte de casos si se abre el turismo , pero este aumento creo que es bastante asumible fundamentalmente porque tenemos protegida a la población más vulnerable", comenta el médico respecto a la situación.

La franja de edad más 'problemática' es el grupo de entre 20 y 30 años

"Ya deberíamos haber dejado la mascarilla en exteriores, pero se teme una relajación"

"Ahora mismo salimos de casa con la mascarilla. En el momento que no lo hagamos, vamos a tener que exigir mayor nivel de compromiso a la población. El problema es que no se sabe muy bien cómo diseñar la estrategia para relajar la mascarilla y que la población lo cumpla. Sanidad está armando cómo dar el mensaje y que se entienda bien la estrategia. Habría que llevarla en el transporte o en lugares concurridos, como una discoteca al aire libre. Hay que diferenciar en si estamos de paso o si vamos a estar bastante tiempo con un mismo grupo de gente, donde habría más riesgo de transmisión. Pero si se relaja la mascarilla supondrá un alivio" , destaca el médico andaluz.

El doctor Molina Cabrillana destaca que la variante india no afecta en mayor medida a las personas ya vacunadas, puede que presenten "sintomatología leve" o directamtente "no presenten ninguna". "La vacuna protege de la enfermedad. La controversia está en la capacidad de los vacunados para propagar el virus a los demás. Lo que está caro es que cuantos más síntomas, más se contagia. Por lo tanto, no preocuparían asintomáticos y vacunados. Pero no hay nada claro completamente", destaca el médico.