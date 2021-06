Más de 20 especies de garrapatas de las 900 identificadas en todo el mundo residen en España . Son ácaros parasitarios que necesitan sangre para completar sus ciclos biológicos y, para hospedarse en un ser humano, requieren del contacto físico, puesto que no pueden saltar ni desplazarse a grandes distancias, señalan los expertos.

También en el área de Madrid se están dejando notar los efectos de estos parásitos. Los vecinos de Leganés denuncian garrapatas "por decenas" en sus calles , que están afectando a sus perros. No solo a los animales, pues ya han atacado a niños y adultos. "Se te puede enganchar en el pelo, en la ropa o en el calzado", comentaba a Telemadrid uno de los vecinos.

El Ayuntamiento asegura que ha enviado a técnicos a inspeccionar las zonas afectadas, pero éstos afirman que "no es una plaga" y que no pueden distribuir productos de forma generalizada por cuestiones legales y porque podría ser peligroso para niños y perros.

En Alicante, algunos agricultores han denunciado que "el campo está infestado de garrapatas", situación que no se había producido antes. "Los terrenos de secano con olivo, cañas, algarrobos, etc. presentan una situación horrible; es imposible ir por el campo sin mirarte continuamente los pantalones, cosa que hace dos años no sucedía, porque podías ir tranquilamente sin este problema", ha explicado a Verde y Azul un agricultor de los alrededores de Alicante.