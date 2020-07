Los vecinos del brote de Albacete temen que sea más amplio: "Mucha gente se ha ido de vacaciones fuera"

Los vecinos del edificio confinado en Albacete están viviendo las consecuencias de un brote de coronavirus . El inmueble afectado , el número 25 de la calle Baños, está vigilado por la Policía las 24 horas del día y las personas en aislamiento no pueden salir a la calle, según las actas judiciales que se les han entregado.

El miedo al contagio se palpa, pero la pandemia se afronta cada día con mayor 'normalidad'. “Igual que ha sido en ese bloque, podría haber sido en cualquier otro de Albacete. Estamos expuestos en cualquier momento. Esta mañana ha venido el equipo de desinfección y los sanitarios a hacer las PCR que faltaban por hacer. Ahora mismo está todo tranquilo . Solo está la Policía en el portal del edificio. No está a lo largo de la calle”, señala a Informativos Telecinco una vecina de la zona.

Las autoridades sanitarias han detectado nueve casos positivos en dos familias del edificio de siete plantas, pero los residentes del área afectada tienen dudas y creen que los contagios podrían aumentar. "Es el tema de conversación. Hay dudas, porque mucha gente no sabe si se ha relacionado con algún vecino antes de que se confinaran, o si no. No saben si han hablado con ellos o si han ido a comprar a la tienda. Son gente de toda la vida. Gente que se conoce, que va a la panadería, al supermercado…”, añade la vecina.