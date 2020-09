Un padre envidiable, baila en el aparcamiento del hospital para animar a su hijo con cáncer

El verdadero amor de un padre por su hijo no tiene precio. La historia de Chuck Yielding , un hombre de Texas, es todo un ejemplo. Su hijo Aiden, de 14 años, sufre leucemia y acude al hospital Cook de Fort Woth cada semana, pero no está solo. Su progenitor le anima desde el aparcamiento con una coreografía en cada sesión de quimioterapia.

Desde el pasado mes de mayo , el hospital solo permite que una persona acompañe a cada paciente a causa del cambio en las normas por la propagación del coronavirus , según ha explicado el centro hospitalario. Aiden acude a las sesiones acompañado por su madre, por lo que su padre quiso ser original y no solo quedarse esperando.

Todo un derroche de creatividad y diversión , tanto en la vestimenta como en los pasos de baile. Su objetivo, sorprender a su hijo cada día. "Haría cualquier cosa para animarle un poco y hacerle saber que no está solo. Estamos con él. La familia lo es todo , la unión lo es todo. Incluso cuando no se puede estar juntos como una familia se encuentran formas ", señaló Yielding a KTVT, según recoge People.

" Me encanta escuchar la risa de Aiden y verlo divertirse con los movimientos de baile de Chuck. Puede estar teniendo un día terrible, lo que también se transfiere hacia nosotros algunas veces, pero es instantáneamente mejor una vez que ve a su padre mover su trasero. La sonrisa de Aiden es contagiosa y puede iluminar una habitación, incluso aunque esté detrás de su mascarilla", añadió Lori , la madre del pequeño.

Los Yielding, una familia muy unida que tiene dos hijos, Aiden y su hermano Camdem, crearon un grupo privado de Facebook en abril que ya cuenta con más de 1 100 miembros, llamado 'ALL in for Aiden', donde informan sobre la evolución del pequeño y cómo afronta la enfermedad.