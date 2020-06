Una viróloga italiana insiste: "El coronavirus ya no existe clínicamente porque el sistema ha mejorado"

"El coronavirus ya no existe desde el punto de vista clínico. Hay que volver a la vida normal". Estas palabras del director del Departamento de anestesia y reanimación general del hospital San Raffaele en Milán, Alberto Zangrillo, han sembrado la polémica y abierto el debate en Italia sobre si realmente es cierta esa afirmación o no.

Ahora, Ilaria Capua, una viróloga italiana, ha salido a defender las palabras del doctor Zangrillo, aunque ha querido matizarlas. "Creo que el virus ya no existe clínicamente, pero no es el mérito del virus: no es una inyección, es un patógeno que se manifiesta de manera diferente dependiendo de diferentes factores, y las manifestaciones clínicas son mucho más graves cuando no hay cura".