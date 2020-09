La viróloga que huyó de China asegura que el país intentó silenciar a cualquiera que quisiera dar la voz de alarma

La experta de la Escuela de Salud Pública de Hong Kong, sigue manteniendo que el coronavirus no proviene de la naturaleza y que las autoridades no alertaron de la gravedad de la situación a pesar de saberlo y asegura que está preparando las pruebas sólidas que podrán demostrar que lo que dice es verdad, como recoge The Sun.

“Él me pidió que guardara silencio y que tuviera cuidado. Que no tocara la línea roja, es decir, que no fuera contra los procedimientos del Gobierno de China y que no contradijera sus principios. Si no, me metería en problemas y podría ‘desaparecer’“, dijo Yan a Fox.