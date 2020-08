La viróloga china que huyó a EEUU: “El coronavirus provino de un laboratorio militar”

A pesar de esto, durante una nueva entrevista con Lude Press, la viróloga afirmó que no la tomaron en serio cuando informó sus hallazgos a su jefe . La doctora Li dijo: "En ese momento, había evaluado claramente que el virus provenía de un laboratorio militar del Partido Comunista Chino. El mercado de Wuhan solo se usó como señuelo ".

Yan, según informa Taiwan News , afirma que toda la información que apuntaba a que se trataba de un virus de alta peligrosidad estaba en conocimiento no solo del gobierno chino, sino que también de la OMS , mucho antes de que se dieran las alertas internacionales.

Yan afirmó que Poon le aconsejó en un principio que continuara con su investigación, pero más tarde le pidió que "guardara silencio y tuviera cuidado" cuando ella entregó más pruebas el 16 de enero. Yan añadió que el profesor visitante y codirector de un laboratorio afiliado a la OMS en la universidad, el profesor Malik Peiris, conocía sus hallazgos pero no tomó ninguna medida .

En respuesta a la entrevista de Fox News, la HKU confirmó en un comunicado que Yan había sido becario posdoctoral y ex miembro del personal antes de dejar la universidad. Sin embargo, afirmó que las afirmaciones hechas en la entrevista no "concuerdan con los hechos clave tal como los entendemos".

Además, la universidad negó que Yan hubiera llevado a cabo una investigación sobre la transmisión de la enfermedad de persona a persona entre diciembre de 2019 y enero de 2020. La universidad dijo que "no actúa de oídas" y que no haría más comentarios al respecto, según informa The Sun.