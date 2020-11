Los virus son omnipresentes. Como las bacterias, habitan nuestro cuerpo en cantidades que ni podemos imaginar, y eso no es necesariamente malo. Las células forman un engranaje que no funcionaría sin estos agentes, pero si algo hemos aprendido de la pandemia que ha traído el nuevo coronavirus es que algunos tienen la capacidad de perjudicarnos. ¿Por qué no todos los virus son nocivos para la salud?