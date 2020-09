Los virus mortales que desaparecieron y lo que nos enseñan sobre la covid19

La abrupta desaparición del SARS

Lo que ocurrió, sin embargo, fue que el SARS desapareció abruptamente . En enero de 2004 solo había unos pocos casos y, a finales de mes, se anunció la última sospecha de infección natural. Curiosamente, mientras que el término "paciente cero" describe a la primera persona conocida infectada con un virus, no existe una etiqueta equivalente para la última persona que lo contraiga. Si la hubiera, se aplicaría a un hombre de 40 años de apellido Liu de la ciudad sureña de Guangzhou.

No hubo propagación adicional de personas asintomáticas y, como beneficio extra, el virus tardaba un tiempo relativamente largo en incubarse antes de volverse contagioso , lo que les dio a los rastreadores de contactos más tiempo para encontrar a cualquier persona que pudiera estar infectada antes de que pudieran transmitir el virus.

Convivir con los virus

Desafortunadamente, esta situación es extremadamente inusual. Aparte del SARS, solo otros dos virus se han extinguido a propósito: la viruela y la peste bovina , que afecta al ganado. "No es algo trivial", dice Stanley Perlman, microbiólogo de la Universidad de Iowa. "Es realmente muy difícil cuando se trata de un virus que está bien adaptado".

Entonces, ¿qué pasa con los otros virus que han afectado a la humanidad en los últimos años, como el ébola o la gripe porcina? Desafortunadamente, es poco probable que algunos virus lleguen a extinguirse, porque no somos su único anfitrión .

Aunque el décimo brote de ébola que ha afectado a la República Democrática del Congo se declaró oficialmente terminado el 25 de junio de este año, y no hay evidencia de que la cepa que lo causó haya persistido en los seres humanos, para entonces ya había comenzado otro. El undécimo brote se limita actualmente al noroeste del país y se cree que es causado por un nuevo tipo de ébola, que se adquirió de un animal completamente independiente de todos los demás. Esto significa que la única forma de llevar el virus a la extinción es eliminarlo en la naturaleza, lo cual es una tarea casi imposible.

"El SARS se fue porque no hay otro anfitrión obvio", dice Perlman. Se cree que el SARS dio el salto a los humanos a través de una civeta de palma, un mamífero de la selva que habita en los árboles y que se considera un manjar en China. Perlman señala que el virus no podía simplemente replegarse a esta especie, porque no suelen estar infectados: el animal que transmitió el virus a un humano fue probablemente uno de los pocos que se infectaron y puede haberlo contraído directamente de un murciélago.