Todos los voluntarios que recibieron la vacuna rusa generan inmunidad

Sin efectos secundarios

De la misma manera, han informado que “ no se ha detectado ningún efecto secundario o desviación en el funcionamiento del organismo de los voluntarios".

Rusia quiere aprobar la vacuna antes del 10 de agosto

Escepticismo con la vacuna rusa

La comunidad científica ya ha expresado su preocupación por la vacuna elaborada por el Instituto Gamaleya ya que creen que no se han completado todas las fases de su experimentación en humanos.

También afirman que los responsables sanitarios rusos no han publicado todos los datos científicos que expliquen el desarrollo de la vacuna.

La OMS alerta y dice que puede no haber vacuna

"Varias vacunas se encuentran en la fase tres de las pruebas clínicas y todos esperamos que de ellas salgan vacunas eficaces que ayuden a que la gente no se infecte, pero ahora mismo no hay una panacea, y quizá no la haya nunca", admitió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,.