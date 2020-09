Vuelta al cole online en Jumilla, donde regresan a la fase 1 por la expansión del coronavirus

“Cuando me he tomado una cerveza y unas tapas con alguien que conozco y me he quitado la mascarilla durante 15 minutos he sido vulnerable”, nos explica una sanitaria. Y este gesto, en Andorra, en Teruel, podría ser el origen de los 65 casos que acumulan en sólo 3 días. Por eso hoy amanecen confinados.