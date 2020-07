Zaragoza lanza un SOS a la población y le pide no salir de casa y deja Barbastro en fase 2 flexibilizada

Francisco Javier Palo, director general de Salud pública de Aragón ha reconocido que cada dos o tres dias están duplicando el numero de casos y ha anunciado que esperan en la comarca central de Zaragoza de días duros. La consejera de Salud ha hecho un llamamiento a la sociedad para no salir de su casa aunque ha evitado hablar de confinamiento. El número de llamadas ha pasado de pocos más de 100 a más de 600 aunque hay solo 6 pacientes en UCI y 76 en planta.

"Son datos de personas positivas. Son asintomáticas la mayoría. Son personas jóvenes. Somos capaces de tener un control sobre los contactos que está funcionando muy bien, no se ha producido estrés en sistema sanitario, no tenemos más ingresos en UCI, aunque sí hay un pequeño incremento en urgencias. Apelo a la responsabilidad particular para limitar nuestros movimientos de entrada y salida a la comarca centra, igual que los movimientos sociales con grupos de amigos y circunstancias familiares. Tendremos tiempo más adelante, pero insisto y pido responsabilidad para limitar estos movimientos y que podamos controlar conseguir esto como parece ser que de momento estamos haciendo”, ha afirmado la consejera de Zaragoza.