La principal incógnita , más allá de determinar cuál es la principal vía de transmisión, entre otras cuestiones, se centra en las secuelas y los efectos que provoca el coronavirus en el organismo, especialmente a largo plazo . Durante los últimos meses ha aparecido el término 'Covid Persistente' , síntomas de la enfermedad que perduran en el tiempo más de lo previsto . Sin embargo, no todas las secuelas entran dentro de este apartado.

Diferencias entre secuela por 'covid' y 'covid persistente'

"Por ejemplo, si la inflamación pulmonar provoca fibrosis, lo que en un principio era una neumonía, se convierte en un defecto de la elasticidad del pulmón, a lo largo del tiempo. Esto es una secuela. Una fractura que no consolida bien y deja un dolor permanente", añade el portavoz covid de la SEMG.

Las secuelas se relacionan más con un cuadro grave en UCI: algunos pacientes tuvieron que aprender a hablar de nuevo

El doctor Armenteros destaca que las secuelas de la covid19, como tal (fuera de la Covid Persistente), están apareciendo en personas que han tenido el coronavirus, que son por lo general mayores, y que han tenido un cuadro grave, incluso requiriendo ingreso en UCI. No obstante, las personas jóvenes sin patologías previas también pueden tener secuelas graves.

La historia de Alex , el paciente cero por coronavirus en la Región de Murcia, puso de manifiesto el peligro que conlleva enfermar por covid19. A sus 49 años, siendo deportista y sin tener patologías previas, el virus le cambió la vida radicalmente. Pese a no entrar en el perfil de riesgo, presentó complicaciones e ingresó el 17 de marzo de 2020 en el hospital Reina Sofía de Murcia.

Marc , otro paciente de covid, también es el ejemplo de que el coronavirus no solo deja secuelas en mayores. Todo un superviviente, un chico de 34 años que no tenía ninguna enfermedad previa con el que el coronavirus se cebó de tal forma que le provocó dos paros cardíacos . Venció la batalla tras 60 días en la UCI y tres meses ingresado, luchando contra la muerte a brazo partido, pero tuvo que aprender a hablar de nuevo.

Covid persistente: los mismos síntomas que al principio, o nuevos como consecuencia de algo que "no se sabe"

Por otro lado, encontramos la sintomatología persistente , "aquella en la que muchas de las personas que han tenido covid no han dejado de tener síntomas en ningún momento de la historia de su enfermedad, y que persisten por encima del tiempo que se considera el ordinario de la enfermedad, que puede ser en torno a 10 días".

Cuando los síntomas permanecen más de las tres semanas , y desde luego, cuando llegan a más de 12 semanas, explica el doctor Armenteros , hablamos de covid persistente, o sintomatología persistente. "En estos casos puede ser la misma sintomatología que tenía al principio u otra nueva que aparece como consecuencia de algo que no sabemos, pero que persiste en su organismo", detalla el experto.

"Son personas que llegan a estar hasta 6 y 7 meses o incluso ya cerca de un año, en lo que no han mejorado de su enfermedad. Empezaron con la enfermedad y nunca han estado bien. Nunca han tenido un período asintomático . Por lo tanto, nunca se puede hablar de que sea postenfermedad, ellos tuvieron la covid y siempre han tenido síntomas de forma persistente. Esto es 'Covid Persistente', o fuera de España, 'Long Covid'", destaca el doctor Lorenzo Armenteros.

Niebla mental de la 'Covid Persistente': "Es como si hubieran envejecido de repente 40 años más"

En la 'Covid Persistente' existe una manifestación, que es un trastorno cognitivo , en el que el paciente tiene una dificultad de concentración y tiene que volver a aprender ciertas cosas que hacía, pero no llegan a ese extremo tan grave de secuelas de tener que aprender a caminar o hablar (esas secuelas, recuerda el doctor, están más relacionadas con un estadío en la UCI, aunque sean personas jóvenes ).

Otros síntomas muy frecuentes tras un año: pérdida del cabello, del olfato y fatiga de gran intensidad

No menos importantes son otros síntomas reportados a lo largo del año. Muchas personas han superado la covid pero, meses después, todavía no han recuperado el olfato o el gusto, se cansan en poco tiempo o siguen perdiendo el cabello.

"Pueden darse en pacientes sin patologías previas, de hecho, la mayoría de pacientes con 'Covid Persistente' son personas jóvenes. Hablamos de una media de 43 años , es gente que la mayoría no tenían una patología previa. Es más, muchos de ellos hacían una vida muy activa: escaladores, montañeros, deportistas habituales, senderistas ... Es algo que notan, la actividad ha cambiado y no la tiene de la misma manera", señala al respecto el doctor Armenteros.

"Algo muy característico que siempre dicen los pacientes de covid persistente es "yo ya no soy el mismo, o misma. Algo ha ocurrido en mí que ya no tengo la misma capacidad". A veces es tan limitante, que no son capaces ni de coger a sus hijos y dan 40 metros y ya se cansan. Una sintomatología muy común es la fatiga intensa", añade el experto.