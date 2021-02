Irene con solo 14 años sufre el covid persistente: "Me cuesta respirar, me duelen los brazos"

"Salí de fiesta, cometí un error, y he estado pensando que me iba a quedar sin fuerzas de por vida". Es la confesión de Ana Álvarez. Tiene solo 22 años. Ella misma reconoce que se tomaba el virus a risa hasta que lo sufrió en sus carnes: nada menos que 230 días con secuelas. Y todo por una fiesta. Ahora, lo que Ana recuerda son los días de llanto, de pérdida de pelo, de fatiga extrema. Ha vivido toda una odisea. Seis meses yendo de médico a médico, visitando a especialistas de cabecera con una pregunta en la cabeza. En su casa hay páginas y páginas de pruebas. Eran los inicios del coronavirus en Italia y no se sabía tanto como ahora. Pero qué me pasa. Al final llegó la sentencia: son las secuelas del bicho. "Nunca en mi vida he estado tan agotada. Tengo 22 años y hacía dos horas de deporte al día. Ha sido durísimo pensar que ya no volvería a ser la misma. Me he pasado la postcuarentena yendo a médicos. Me han hecho cuatro análisis de sangre, he ido al dermatólogo, ginecólogo y nadie entendía qué me estaba pasando", explica. Su madre estaba muy preocupada.