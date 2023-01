Muere Elena Huelva, la joven influencer que dio total visibilidad al cáncer: "Os mira desde su estrella"

La influencer de Bormujos había compartido un último mensaje horas antes de su fallecimiento: "Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre".