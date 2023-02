La abuela de las gemelas de Sallent: "Sufrieron bullying en el colegio y en el instituto siguieron con problemas"

La gemela que resultó herida grave se encuentra " sedada " en el Hospital Parc Taulí de Sabadell mientras le realizan pruebas para "ver que no salen coágulos en la cabeza ". La niña tiene " varios huesos rotos ". La abuela de las hermanas confirma que las niñas sufrían bullying en Educación Primaria el año pasado debido a su nacionalidad. "Los padres hablaron con el colegio, pero no se hizo nada", ha precisado la mujer, que asegura que, al pasar a Educación Secundaria , sus nietas siguieron con problemas en clase. Las dos estaban cursando 1º de ESO en el Instituto Llobregat de Sallent. Su familia se había instalado en la localidad hacía año y medio.

"Estamos consternados, es una desgracia todo esto. Casi no he podido hablar con mi hija (la madre de las hermanas gemelas) porque está en shock", asegura la abuela de las menores de 12 años de Sallent. Desde la familia han insistido en el bullying como causa de lo ocurrido. Todo parece indicar que se trata de un suicidio. El primo de las chicas ha apuntado que "tenían depresión" y que "iban a empezar a ir al psicólogo". El centro educativo en el que estaban escolarizadas asegura que no constan expedientes por acoso escolar, pero la Conselleria de Educación ha abierto una investigación en este sentido.