Este pasado miércoles conocíamos la noticia de que Ana Obregón había sido madre de una niña por gestación subrogada en Miami , EEUU, donde dicha técnica de reproducción humana asistida esté permitida. En nuestro país , la ley no lo permite y se considera como violencia contra la mujer, según recordó la ministra de Igualdad, Irene Montero . Sin embargo, hay madres como Aurora y María que estarían dispuestas a ser gestantes de una manera altruista .

La actriz, presentadora y bióloga es una de las famosas que han apostado por el también llamado vientre de alquiler, un proceso que supone un elevado desembolso económico . Según el portal 'Informalia', la artista ha inscrito a su hija en el registro como Ana Lequio Obregón . Y no, 'Lequio' no es el apellido, sería el segundo nombre de la bebé puesto que la habría registrado con un nombre compuesto. En Estados Unidos, como en España, se permite poner indistintamente el primer apellido que se desee y, en este caso, Ana ha querido que sea Obregón en vez de García.

La inscripción se realiza en el Registro Civil de la ciudad de nacimiento o bien, si así lo manifiestan expresamente y de mutuo acuerdo los progenitores, en la localidad del domicilio de los padres . En este último caso, constará como lugar de nacimiento del bebé el municipio donde se registra y no el de nacimiento.

Con la tramitación telemática, el libro de familia no se actualiza. Si los progenitores desean tener el libro de familia actualizado, pueden acudir al Registro Civil. No obstante, dicha actualización no es necesaria cuando el libro de familia se acompañe de la certificación literal de nacimiento.