"No te juegues la lotería": Enzo Santi cuenta su historia para evitar que cientos de personas en España tengan que vivirla

La campaña no puede ser más oportuna, en España se producen una veintena de accidentes al día como consecuencia del uso del móvil mientras se conduce. La DGT ha propuesto aumentar la pérdida de puntos del carné por el uso del teléfono al volante, sin embargo Navarro advierte que , "esto no servirá de nada si el ciudadano no es consciente y no pone algo de su parte para evitar el drama del uso inadecuado del móvil".