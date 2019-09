Espectro alcohólico fetal: el trastorno con el que unos 5.000 niños nacen cada año en España

Así se ha manifestado durante un acto organizado por diversas asociaciones de afectados en el Ministerio de Sanidad con motivo de la celebración del Día Mundial de la enfermedad, la cual tiene una incidencia 10 veces mayor que el síndrome de Down pero que está muy infradiagnosticada .

"El Sistema Nacional de Salud está preparado para atender a estos pacientes, pero es necesario mejorar la formación de los profesionales sanitarios , ya que muchos no saben todavía qué es", han dicho los especialistas, además de avisar de que la normalización que tiene la sociedad con respecto al consumo de alcohol hace que sea aún más difícil prevenir y detectar esta enfermedad.

Así es como algunos adolescentes afectados por este trastorno, lo han descrito y han asegurado que son muy "impulsivos" y que suelen actuar sin pensar en las consecuencias que pueden tener sus actos. "No sabes lo que te pasa y te crees que eres una carga para la familia y para todos. Sufres mucho hasta que no eres consciente de lo que te pasa y no lo sabe tu entorno", han aseverado.