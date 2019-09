Comer setas tres veces a la semana podría reducir el riesgo de cáncer de próstata, según un estudio

Una investigación publicada por Journal Of Cancer ha revelado que comer setas cada semana puede disminuir el riesgo de cáncer de próstata . Los científicos, sin embargo, han explicado que no se saben las causas por las que un solo alimento reduzca el riesgo de una persona de desarrollar la enfermedad por sí mismo.

"Se necesitan más estudios"

Debido a que se desconoce el hallazgo, aún no hay una cura para el cáncer de próstata, por lo que los investigadores aseguran que para reducir el riesgo lo mejor es llevar una dieta sana rica en frutas y verduras. "El hallazgo en la población japonesa puede no ampliarse a otras poblaciones. Se necesitan más estudios antes de proporcionar pautas dietéticas para la prevención del cáncer de próstata", señala Ying Wang, experto que no trabajo en el estudio.