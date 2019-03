El lado más solidario de Luke Perry: Su feroz lucha contra el cáncer de colon

El actor Luke Perry, que falleció el pasado 4 de marzo después de no superar un derrame cerebral, no solo brilló por sus dotes de interpretación. Y es que tras ser diagnosticado en 2015 con cáncer de colon, Perry fue una de las voces más reivindicativas a favor de una mayor inversión en análisis preventivos.

Compañeros de profesión y acólitos del intérprete estadounidense no han parado de expresar sus condolencias. No obstante, unos de los más agradecidos al actor han sido los afectados de cáncer de colon. Perry fue un fuerte defensor de implantar más pruebas diagnósticas, además de concienciar sobre los riesgos de no detectarlo a tiempo. Según American Cancer Society, en 2019 se espera que haya alrededor de 51.000 víctimas en Estados Unidos. En España, según informa AECC, le será diagnosticado a 1 de cada 20 hombres y a 1 de cada 30 mujeres antes de los 74 años.