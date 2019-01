El pueblo de Molina de Aragón (Guadalajara) ha registrado las temperaturas más bajas de la Península este invierno. En la mañana de este viernes, sus habitantes han caminado a 11 grados bajo cero, pero no han dejado de trabajar en ningún momento: "Aquí se vive divinamente".

Pero esta no ha sido una situación excepcional, ya que la localidad alcanzó esteuna temperatura de, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología

Con todo, el frío no asusta a su vecinos, que han seguido trabajando y haciendo vida normal y aún se muestran positivos porque no ha nevado:. Así lo ha asegurado a Informativos Telecinco la, Juana Dolores Morales Rodríguez, desde la plaza del Ayuntamiento. Canaria de nacimiento, la edil declara que, pese al frío, el pueblo luce sol.

"Llevo aquí 40 años y no me he muerto", apunta. Morales lamenta que, cada año, recibe llamadas de los medios para preguntarle por el frío glaciar de invierno, pero nunca para hacerlo del verano, donde llegan a las temperaturas mínimas(8 grados en julio el pasado verano): "Nosotros aquí estamos gozando porque por la mañana hace fresco, a mediodía hace una temperatura de calor y, después, duermes divinamente".