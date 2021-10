Reino Unido cesa las investigaciones contra el príncipe Andrés por abuso sexual a menores

Se ha decidido así, no tomar más medidas ante las acusaciones de Virgina Roberts Giuffre , una denunciante que ha inculpado al empresario multimillonario Epstein de abusar y traficar con ella y otras menores en Gran Bretaña, a la vez que al príncipe Andrés de participar en esa red y obligarla con solo 17 años a mantener relaciones sexuales con él.

A pesar del cese de las investigaciones en Reino Unido, el duque de York, de 61 años, se continúa enfrentando a una demanda civil en Estados Unidos por la presunta violación que cometió cuando Giuffre era menor de edad. El príncipe ha negado siempre con vehemencia las acusaciones y su equipo legal está tratando de que se desestime el caso de Estados Unidos, ya que el duque ha insistido en que "no recuerda" siquiera haber conocido a Giuffre.

La Policía Metropolitana de Londres (Met) ya había examinado previamente las acusaciones de Giuffre contra el duque de York, pero no abrió una investigación completa hasta que se presentó la demanda civil en Nueva York. La comisionada del Met, Cressida Dick, aseguró entonces que se investigaría el caso y añadió: "Nadie está por encima de la ley" . Sin embargo, anoche un portavoz del Met concluyó que la "revisión" había concluido y que no iban a tomar "ninguna otra medida".

El duque se retiró de la vida pública después de la entrevista que realizó para Newsnight sobre su relación con el pedófilo convicto Epstein, tras esta, la familia real inglesa nunca le permitió regresar a los deberes reales ni a ningún cargo público. Tanto es así que el príncipe Carlos, la princesa Ana y el príncipe Eduardo han acordado que "no hay vuelta atrás" para Andrés, según el periódico The Sun on Sunday, ya que lo consideran "peligroso" para la reputación de la monarquía.