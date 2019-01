Quieren acabar con las multas y la presión a los niños que no denuncien acoso en el colegio

¿Por qué creen que las sanciones por no denunciar casos de acoso es contraproducente?

La solución no es el 'castigo', sino el apoyo del entorno

"El problema no es dar el paso, el problema es que tengas un servicio a tu alrededor (familia, compañeros, profesores) y una comunidad educativa que te apoye", lamenta el portavoz. La actuación, por tanto, no reside en dar el chivatazo, sino en denunciarlo y actuar en consecuencia: "Si das ese paso y no encuentras apoyo, el siguiente no va a darlo".