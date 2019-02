"Errores de señalización y comunicación", posibles causas del choque de trenes en Barcelona

Trabajo de la policía judical

"Hemos salido volando"

Investigan si fue un fallo humano o de señalización

Totes les persones ferides així com les il·leses de l'accident ferroviari ja han estat evacuades del lloc del sinistre. #bomberscat assistiran el @semgencat en l'evacuació dels ferits a l'estació de Manresa pic.twitter.com/NO7NZXSG0t

No es el primer accidente en esta línea

No es el primer tren de cercanías de Barcelona que sufre un accidente en esta línea. Aunque no en el mismo punto, el pasado noviembre descarriló a primera hora de la mañana uno de los trenes de la línea R4 entre Tarrasa y Manresa a la altura de la localidad de Vacarisses. Se trataba de un tren de seis vagones y los dos últimos fueron los que descarrilaron por un movimiento de tierras. No fue algo imprevisto. Un maquinista había grabado pocos días antes el estado de la vía y advertido de lo que podía ocurrir.... En aquel accidente, falleció también una persona.