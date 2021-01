Nadie parece saber bien cuánta gente vive en esta pequeña localidad de la Sierra, pero algunos hablan de que no llegarían a los 40. Tan poca gente y con una media de edad tan avanzada, la mayoría supera los 80 años, les han hecho ser muy cuidadosos para no favorecer los contagios. De hecho, las visitas nos son bien recibidas y han cerrado todos los lugares de ocio para que los domingueros no tengan la tentación de parar en el pueblo. Los vecinos de La Acebeda tienen miedo y tienen la intención de pasar la pandemia manteniéndose libres de contagios.