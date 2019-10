Un grupo de activistas pide el despido de una doctora por no hablar en catalán

“Una humillación”. Así califica un grupo de independentistas que una doctora no hable en catalán. El suceso ocurría el pasado mes de septiembre, cuando, supuestamente, una doctora atendió a una mujer y a su hija, discapacitada de 26 años, en español porque no entendía el catalán. “Me quedé a cuadros, si hubiera sido por mí me habría ido, pero la que estaba sufriendo era mi hija. Tuve que estar toda la consulta traduciendo en castellano para la médico y en catalán para mi hija”, ha asegurado a RAC1. La mujer lo denunció a los medios de comunicación nacionalistas y hoy ha llegado una respuesta…