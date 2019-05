Una de las actrices de ‘Friends’ confiesa que no puede ver la serie

Aunque hayan pasado 25 años desde su estreno, la serie Friends cuenta con un gran número de seguidores. Lamentablemente, no todo son buenas noticias. Lisa Kudrow (Phoebe) ha confesado a Marc Maron en WTF que no siempre le fue fácil el rodaje de la serfie., confiesa la actriz, tal y como recoge 20 Minutos

Kudrow ha hecho referencia a los momentos en los que rodaba con sus compañeras, Jennifer Aniston y Courteney Cox (Rachel y Mónica en la serie): "decía 'Oh, Dios mío, ya soy más grande que Courtney y Jennifer'. Era más alta, más grande. Me sentía como una mujer enorme frente a ellas".

La actriz ha concluido diciendo que no le gusta demasiado ver la serie. Prefiere no recordar la época en la que no se sentía a gusto consigo misma.