El principal acusado del crimen de Polop dice que reza y se santigua ante la tumba de la víctima

Juan Cano , principal acusado del asesinato en octubre de 2007 del entonces alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, ha defendido su inocencia ante el jurado popular que juzga el caso y ha revelado que cuando va al cementerio municipal, y "si no hay nadie", reza "un poquito" e incluso se santigua ante la tumba de la víctima .

En un discurso por momentos emotivo, Cano ha afirmado que lo que más le ha "dolido" de la vista han sido los testimonios de las hijas del primer edil fallecido, a las que ha asegurado que él no es el "responsable" del crimen ni de su "dolor". "No soy responsable de su muerte", ha subrayado, tras manifestar que apreciaba a las hijas de Ponsoda no hasta el punto de verlas como propias pero sí "como hijas de mi amigo". A su juicio, las "barbaridades" que han vertido sobre él deben estar "influenciadas por los investigadores y algunos familiares".