La declaración del testigo protegido por el crimen de Polop: "Me dijeron que pagarían 35.000 euros por matar al alcalde"

El juicio por el crimen del alcalde de Polop Alejandro Ponsoda ha tenido uno de los momentos clave. Se trata de la declaración del testigo protegido, clave en el juicio por ser la prueba fundamental que presenta la acusación particular. El hombre ha declarado que tuvo una reunión en un club de alterne en la que estaba Juan Cano, el presunto ideólogo del asesinato del alcalde, y que ha recibido numerosas amenazas por declarar.

"Pedrito me llamó al VIP y había cinco personas ahí. Me ofrecieron para matar a una persona que era el alcalde de Polop. Me dijeron que eran 35.000 euros", ha declarado.