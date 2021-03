El hermano de Álex, entre el dolor y el agradecimiento: "Estaría encantado, gracias a todos"

En torno a las 14 horas de la tarde comenzaban a llegar los amigos del intérprete para darle este último adiós. No faltaron los seres más importantes de su vida. Allí estaba Laia, madre de la hija del artista Bruna, que, pese a que ya no mantenía una relación con Álex, no se ha separado de la familia estas últimas horas. Cristina, hermana del ex concursante de OT, entraba en el tanatorio destrozada, abrazada a su hermano, Joan, en medio de los aplausos en homenaje a su hermano. Judit Puig, actual pareja de Álex y con quien estaba a punto de formar una empresa, manifestaba en su serio gesto el dolor. Y sus compañeros y amigos de OT aún no se lo creían.