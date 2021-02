La Policía de Pamplona advierte de un timo a los mayores: les ofrecen limpieza con ozono en los domicilios

Desde @PamplonaIrunaPM se advierte de un engaño dirigido a personas mayores ofreciéndoles la desinfección con ozono de sus domicilios. Para ello piden que los moradores abandonen el domicilio por espacio de 1/2 hora. No solo limpian el virus......... https://t.co/Lur7DQIZI1 pic.twitter.com/shPdStXOgD

La recomendación de la Policía

Ante esto, la Policía Municipal de Pamplona ha recomendado a las personas mayores que no faciliten el acceso a su vivienda a ninguna persona desconocida y ha instado a que "no se dejen engañar por falsos chollos o regalos, ya que demasiadas veces no son tales y simplemente intentan robar en su hogar o cobrar unos precios abusivos o engañosos".