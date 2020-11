Agotado en toda España el 14.320, el número "fetiche" del sorteo de Navidad de la Lotería Nacional

Caída de ventas

Al respecto, ha señalado que este verano no ha habido fiestas en los pueblos que "son momentos de gran consumo de lotería", tampoco hay actividad deportiva y los clubes no han adquirido participaciones ni tampoco la hostelería. "Toda esa lotería se vende antes del mes de noviembre y es imposible recuperar esas ventas antes del sorteo de Navidad".

No obstante, ha reconocido que no llegará a compensar la caída global porque el volumen que se mueve no es tan grande como el que generan las fiestas de pueblos, las empresas y los clubes deportivos. Como ejemplo ha expuesto que una sola entidad el pasado año jugó 68.000 euros, "pero en Internet nadie compra esa cifra", ya que las cuantías medias oscilan entre los 20 y los 80 euros.