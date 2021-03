"La gente cada vez es más agresiva": la pandemia duplica las agresiones contra los vigilantes

"No podemos dejar a una persona sola ante estas actuaciones"

"La gente cada vez es más agresiva, no podemos dejar a una persona sola ante estas actuaciones", denuncia Sergio Sánchez, portavoz de ADN sindical. Muchas de las agresiones se producen porque los vigilantes ahora tienen que llamar la atención por no llevar la mascarilla o porque no se cumplen las medidas de prevención.