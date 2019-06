El abogado defensor de La Manada en su alegato: "Ella sí quería"

Lo ha hecho argumentando que "ella sí quería hacerlo. Denunció porque le sustrajeron el móvil", y que la víctima sintió pánico tras mantener relaciones sexuales y saber que había sido grabada con los teléfonos y que las imágenes podían ser vistas en las redes sociales. En el argumento de la defensa se destaca que la joven jadeó y gimió y no hubo gritos de dolor en las relaciones dando a entender que había disfrutado con ellas y que "no hubo miedo, no hubo dolor ni daño. Ella misma lo reconoce. No hay dolor a pesar de que mantuvo relaciones sexuales anales. Para que sea no, hay que decir no", ha destacado el letrado de forma categórica.