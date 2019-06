El Supremo condena a 15 años a La Manada por agresión sexual

Por su parte, el abogado de la manada, Agustín Martínez, ha argumentado: Denunció porque le sustrajeron el móvil". Además, ha destacado que la joven jadeó y gimió y no hubo gritos de dolor en las relaciones dando a entender que había disfrutado con ellas y queElla misma lo reconoce. No hay dolor a pesar de que mantuvo relaciones sexuales anales. Para que sea no, hay que decir no", ha destacado el letrado de forma categórica.