El alcalde de Chipiona pide perdón por sus bailes agarraos sin mascarilla en un chiringuito

Aparcero pide perdón y pagará una multa

"Quiero primero pedir perdón, sé que me he equivocado" , ha afirmado Luis Mario Aparcero en un vídeo difundido desde el Consistorio gaditano, subrayando que "asumo todas las consecuencias".

El alcalde de Chipiona asegura que "me he puesto en contacto con el jefe de la Policía Local para que se me sancione y pagar la sanción que me corresponda de forma voluntaria".