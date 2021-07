Alejandro Sanz recibe duras críticas en redes sociales por su mensaje sobre el joven asesinado en A Coruña

Frente a estas declaraciones, muchos usuarios no han tardado en responder y criticar el mensaje. "Vergüenza que siempre queráis apartar el foco de lo importante: lo han matado por ser gay", escribía un usuario. " Le han matado por su orientación sexual , igual eso sí debe preocuparme y mucho", comentaba otro internauta.

El cantante, tras la oleada de críticas, ha querido rectificar sus palabras. "Me refiero a que hay medios que ponen en duda que fuera asesinado por su orientación sexual y cuestionan si era gay o no. Como si eso fuera un perverso atenuante. Que quieran sacar la homofobia de la ecuación me parece un problema", ha zanjado el artista.