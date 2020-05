Alessandro Lequio comparte un mensaje sobre su hijo Álex: "Una persona increíble, amable e inspiradora"

"Se apagó mi vida": Ana Obregón, rota de dolor

Celia Vega-Penichet recuerda, con el mayor cariño, la eternidad de su primo

La presencia de su primo Aless Lequio siempre va a estar junto a Celia: "Quería agradecerte todos los recuerdos que tengo, no hay uno solo de ellos en el que piense y no pare de sonreír (a veces hasta me empiezo a reír sola y la gente me mira raro). Eres el más grande y ahora también eres eterno.

On and on, through eternity we will shine. Bros until the world blows, sonriendo, like we always do. I love you forever (Una y otra vez, a través de la eternidad brillaremos. Hermano hasta que el mundo explote, sonriendo, como siempre hacemos. Te amare por siempre").