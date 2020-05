Àlex Goñi, presidente de Pimec: "El sector de la hostelería se puede hundir después de esto"

“Hemos pasado dos fines de semana en que se ha tenido que atender los pagos de diferentes recibos, hipotecas, alquileres, teléfonos… y esto pues duele. Y encima, cuando queremos abrir, se nos ponen unas condiciones, como la cita previa, que nos parece que se tendrá que modular o arreglar, porque si no, para muchos de nosotros es un problema importante”, ha señalado, defendiendo ante todo y en primer lugar las medidas sanitarias necesarias para prevenir el contagio: “Las medidas hay que tomarlas. De distancia social, de lo que sea, pero no estamos acostumbrados a tener que ir a comprar una corbata, camisa, zapatos, pidiendo cita previa. Esto es una venta de impulso. Cuando la gente tiene idea, ve lo que le gusta y actúa. Esto, así como en las peluquerías funciona magníficamente, porque el 90% ya funcionaba con cita previa la semana pasada y estuvieron avisando a sus clientes… el resto nos encontramos con una serie de medidas que son difíciles de adecuar. Muchos de nosotros preferimos no abrir y esperar a la segunda fase porque en estos momentos no nos sale a cuenta”, ha subrayado.