Alfonso Reyes, ingresado por coronavirus: lleva nueve días días en su casa con el "bicho"

"Al final me ingresan. La placa ha salido algo peor que el otro día y han decidido que me quede", dijo por la noche Alfonso, hermano del jugador y capitán del Real Madrid, Felipe Reyes. El que fuera jugador de Estudiantes, Unicaja o el propio Real Madrid ha ido contando su situación a través de Twitter desde que el pasado 14 de marzo escribió "me temo que he pillado el bicho", refiriéndose al coronavirus.