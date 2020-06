El adiós al farmaceútico Alfredo: todo el barrio de Guillén Moreno en Cádiz llora su muerte por coronavirus

Su viuda aún no se lo puede creer. Alfredo ya no está allí con todos para ayudar. Porque Alfredo era el médico más que el farmaceútico del barrio de Guillén Moreno en Cádiz. Allí la gente llora, no lo puede evitar, le cuesta guardar la distancia porque hay necesidad de abrazarse, de llorar. Dos meses ha estado Alfredo batallando contra la muerte pero finalmente no ha podido con ella. A sus 64 años, Alfredo ha sido despedido por todo un barrio que apreciaba su entrega por todos. "Siempre estaba ahí", reconocen. La botica de la avenida de San Severiano, referencia en la zona de Guillén Moreno, no va a volver a ser la misma. Deja mujer y dos hijos. Su familia también sufrió el contagio en marzo pero pudo superar la enfermedad sin repercusiones físicas graves. Las redes sociales se han llenado de comentarios recordando al gaditano, muy querido y conocido en la ciudad.