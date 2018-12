Adiós al potito y al puré: el método BLW revoluciona la alimentación infantil

La primera vez que se escribe sobre el(alimentación complementaria dirigida por el bebé), en una revista pediátrica española fue en 2013 y aunque su empleo todavía no es mayoritario, cada vez se utiliza con más frecuencia, asegura, coordinador del Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

, Dietista-Nutricionista y autora del libro ‘Aprender a comer solo’ , nos explica los inicios del método BLW: “Es como volver a lo de siempre, en Reino Unido, Canadá o Nueva Zelanda lleva mucho más tiempo que en España. Cuando la OMS recomendó que la lactancia materna exclusiva o en su caso leche de fórmula, se realizase hasta los 6 meses y no hasta los 4, las habilidades de un bebé de esta edad ya están mucho más desarrolladas y por ello

Lidia Folgar habla de las tres claves para saber si un bebé está listo para comenzar a realizar el método BLW: “necesita mantenerse erguido por sí mismo cuando se encuentra sentado, que ya no tenga el r eflejo de extrusión y que tenga una coordinación de mano-ojo-boca . El 86% de los bebés de 6 meses tienen estas habilidades”

Beneficios del BLW

La experta en el método de alimentación complementaria dirigida por el bebé, asegura que los beneficios de este tipo de alimentación en el niños son múltiples: “Una de las claves de éste método es la autorregulación del propio bebé , al igual que pasa con la lactancia materna, donde el lactante decide cuando está saciado o cuando quiere seguir comiendo, sucede con el BLW, donde el menor come en función de su saciedad ”

“Admiten más texturas y más sabores, algo que se asocia con una mejor alimentación a partir de los dos años porque están acostumbrados. Un estudio (en menores de 2 años) reveló que los niños alimentados por éste método y los alimentados con triturados no pesaban ni más ni menos. Para muchos padres uno de los miedos es que el bebé no se alimente lo suficiente, pero no es así”