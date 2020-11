Los alumnos catalanes se harán ellos mismos las pruebas PCR

Dentro de dos semanas

El cambio no se materializará, al menos, hasta dentro de dos semanas: ahora se están grabando unos vídeos tutoriales para los profesores, que serán los encargados de supervisar la correcta realización de esas pruebas, y la semana que viene se les hará formación directa.



Además, hace falta esperar a que la Conselleria de Salud envíe los kits con las autopruebas a los centros: "Cuando en Salud tengan claro el protocolo de organización para enviar las pruebas PCR a los centros, será el momento en que estaremos en disposición de implementar esta nueva metodología", ha detallado Cuenca.



Cuenca ha asegurado que las autopruebas no tensarán los centros escolares: ha argumentado que son seguras, sencillas y fiables --"Es muy difícil no hacerlas bien", ha sostenido-- y que la organización será la misma que cuando las realizaba personal sanitario desplazado.