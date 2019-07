Los amigos del joven fallecido en Tailandia se despiden de él: "Todavía sigo pensando que esto no es real"

“Te quiero amigo, no puedo borrar tu sonrisa de mi rostro, nuestras cervezas en la oficina los viernes, nuestras discusiones que nos hacían más fuertes, nuestras reuniones y proyectos juntos que nos ilusionaban continuamente, aprendí de ti todo (saber estar, constancia, sabiduría, diversión) me has dado mis mejores 4 años de mi vida junto a ti. Ayer te perdí, todavía sigo pensando que esto no es real y que volveré a la oficina y allí estarás esperándome”, ha afirmado Jordi, “llegaremos a España a tu España querida para darte tu último adiós como te mereces y como harías por mí”, ha escrito en la mencionada publicación.