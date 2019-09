Ana Julia en su detención: "Me han metido el niño ahí. Alguien me quiere perjudicar"

Ana Julia ha tenido una sesión complicada, estaba especialmente desanimada. C on la cabeza mirando el suelo casi todo el tiempo. Y evitando mirar la pantalla donde se ha reproducido el reportaje fotográfico de cómo desenterró el cuerpo.Tampoco la reconstrucción en la que ella es la protagonista, llorando todo el tiempo mientras el juez instructor intenta calmarla para que se entienda algo de lo que dice.Tampoco a los agentes que la escucharon a ella mientras maldecía al pequeño y se convencía de que no iría a la cárcel mientras pensaba rápido qué hacer con el cadáver. Otra prueba más de la falta de arrepentimiento que los guardias vieron, según dicen, y de que su plan nunca fue entregarse y muchos menos suicidarse.Ha protestado porque les perjudica la posición en las declaraciones, incluso en las propuestas por ellos; quieren ir en última posición. Estrategia para poder contrarrestar y sembrar dudas cuando se producen manifestaciones en las que no tienen ninguna otra posibilidad de defensa.