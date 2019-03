La hija de la anciana hallada muerta en su casa de Coruña dejó una carta: "no sé cómo acabé asfixiándola con la almohada"

La hija de la anciana encontrada muerta en su casa de A Coruña, sigue sin aparecer y los investigadores tratan de aclarar lo sucedido. Los miembros de la comisión judicial que iba a desahuciar a la anciana de 72 años encontraron una carta manuscrita de su hija en la que se lee que ella y su madre "empezamos a discutir por el desahucio y no sé cómo acabé asfixiándola con la almohada".

Además de contar que el día del levantamiento, ella y su madre estaban desayunando cuando empezaron "a discutir por el desahucio y no sé cómo acabé asfixiándola con la almohada". (...) "No sé cómo pudo pasar. Después intenté reanimarla, pero ya no respiraba", prosigue en su escrito.