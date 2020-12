Erin Hathaway, estudiante de enfermería de la Universidad de Manchester que ejerce su profesión en Blackpool, al noroeste de Inglaterra, expresó su dolor y su angustia a través de las redes sociales después de que el hospital en el que trabaja turnos no remunerados de 12 horas le haya negado la prueba para saber si tiene o no coronavirus.

Por lo tanto, la solución que tiene esta joven, que trabajará hasta el 18 de diciembre, es pagar por un test privado. Y su único objetivo es saber si tiene o no el virus para no poner en riesgo a su familia , según ha señalado entre lágrimas a LancashireLive.

En una emotiva declaración, afirmó que "después de aproximadamente dos semanas de preguntar si puedo hacerme una prueba antes de Navidad para asegurarme de que soy negativa de covid, me han dicho que no me la proporcionarán en el hospital en el que trabajo desde septiembre".