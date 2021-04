Se cumplen 51 años del lanzamiento del Apolo 13: Houston, tenemos un problema

51 años del lanzamiento del Apolo 13

Lunney fue interpretado en la pantalla por el actor Marc McClure en el largometraje de 1995 "Apollo 13" y por el actor Jackson Pace en la serie de National Geographic "The Right Stuff" para Disney +. Lunney apareció como él mismo en el largometraje documental de 2017, "Mission Control: The Unsung Heroes of Apollo".